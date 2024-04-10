Волонтеры в Петербурге помогли жабам добраться до нереста через трассу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; 5-tv.ru

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По обочинам растянули сетку, возле которой амфибии и собрались.

Тысячи жаб устремились к Сестрорецкому болоту, чтобы дать новую жизнь. Путь на нерест непрост и опасен — маршрут проходит через оживленную трассу.

И тут в дело включаются волонтеры. Как амфибиям помогают добраться до места, расскажет корреспондент «Известий» Екатерина Шипилова.

Из Сестрорецкого болота жабам на время нереста нужно попасть в озеро. И их через дорогу переносят волонтеры.

Популяцию серых краснокнижных жаб важно сохранить. По обочинам растянули сетку, возле которой амфибии и собираются.

К водоему в брачный период устремляются и лягушки. Волонтеры забирают всех.

«У лягушек более гладкая кожа и они пошустрее, очень прыгучие, в отличие от серой жабы, у которой вот такая пупырчатая кожа и они такие медлительные как хамелеончики. Но у всех у них красивые глаза», — говорит волонтер Виталий Барцев.

В этом году рекордное количество добровольцев — почти 700 человек. Всем рассказали правила: ловить аккуратно, не сжимать, не трясти, чтобы не травмировать.

Брать жабу голыми руками не рекомендуется. И это не из-за того, что на теле потом якобы выскочат бородавки — такого не будет, уверяют специалисты.

А дело в том, что амфибии холоднокровные. И температура человеческого тела 36,6 градусов для них крайне некомфортна.

Особи мужского пола тоже мигрируют. И, чаще всего, сидя на спине самок.

«То есть ему уже не надо бегать по берегу искать, где бы какую самку найти. И мы видим, что на одной самке до трех самцов сидят и квакают довольные. Соответственно, она их везет до уреза воды, чтобы отметать икру», — отмечает председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды мира Петербурга Александр Герман.

Естественный процесс в озере займет не больше двух недель. Затем жабы и лягушки отправятся обратно в болото.

Перейти дорогу им опять помогут волонтеры — большая миграция закончится в конце мая. В это время в озере уже появятся головастики, из которых потом вырастут новые амфибии.