В Подмосковье проходит турнир по стрельбе для ветеранов и действующих сотрудников контрразведки

Фото, видео: 5-tv.ru

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Соревнования по стрельбе проходят в честь 81-летия основания легендарного СМЕРШа.

В Подмосковье ветераны и действующие сотрудники контрразведки соревнуются в меткости. Соревнования по стрельбе проходят в честь 81-летия основания легендарного СМЕРШа. О важности и методах работы организации в годы Великой Отечественной войны и сейчас, во время проведения СВО — корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Это стрельбище — одно из немногих мест, где контрразведчики могут встречаться вот такой большой компанией и обсуждать любые темы.

«Навык владения оружием — конечно же, один из основных для контрразведчиков, ведь именно от их мастерства зависят не только жизни самих сотрудников, но и зачастую мирных жителей», — отметил Хайдаров.

Здесь в меткости соревнуются как действующие сотрудники, так и ветераны службы контрразведки. От лейтенантов до генералов.

«В числе призеров выступаю. Ну вообще это мое, так сказать, увлечение», — отметил экс-сотрудник военной контрразведки Алексей Кузюра.

Алексей Кузюр — в профессии 52 года. Еще в 70-х ловил деверсантов на границе в средней Азии. О деталях своих операций не может говорить до сих пор, они под грифом секретно. Но рассказывает, что методы основателей контрразведки, легендарного СМЕРШа, актуальны и сейчас.

Почти 81 год назад была создана организация которая уже одним названием «Смерть Шпионам» пугала врагов родины. В военные годы немцы, отступая, оставляли своих агентов, подсылали подготовленных диверсантов — их как крыс вылавливали контрразведчики. На то время СМЕРШ считался самой эффективной спецслужбой в мире.

«Все мы родом из СМЕРШа. Мы застали учителей, которые воевали в Великую Отечественную войну. И все лучшее, что было тогда, сейчас мы все это в практике применяем», — отметил председатель совета Общественной организации ветеранов военной разведки ФСБ России генерал-майор Александр Белоусов.

За годы войны СМЕРШ выявили больше 630 тысяч шпионов и диверсантов. Агенты внедрялись в разведшколы врага. Отсюда — и неоднократно воссозданный в кино образы хладнокровных аналитиков, точно знавших, где и когда будут немцы и умевших отличить правду от дезинформации

«Маленький пример — скрепки, которые использовались в документах. У нас был дешевый металл, который ржавел, а немцы использовали хороший металл, который не ржавел. По скрепкам можно было определить, что это шпион», — говорил актер Игорь Петренко, сыгравший роль в сериале «СМЕРШ».

Специальная военная операция снова вывела работу контрразведки на первый план, как и в годы Великой Отечественной — нужно на несколько шагов опережать врага.

«С диверсантами, которых подготовили, должны работать специалисты, профессионалы высокого класса. Это — военные контрразведчики», — отметил директор Фонда содействия и поддержки сотрудников и ветеранов Управления ФСБ России по ФСВНГ «ОПЛОТ», полковник запаса Михаил Королев.

Сейчас, как и тогда, вовремя перехваченная переписка или переговоры, раскрытый агент, информация о готовящейся диверсии — это спасенные жизни не только солдат, но и гражданских глубоко в тылу.