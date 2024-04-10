Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье уменьшили на четверть

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Тем временем, спецборт МЧС доставил в регион три километра быстровозводимых дамб.

Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье уменьшен на четверть. Это означает, что, скорее всего, большой новой волны не будет, сообщил глава региона.

Власти заявили о строительстве новой дамбы — она будет отличаться от прежней размерами и мощностью. Решение поддержал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, он сегодня прибыл в Орск — также глава ведомства обсудил восстановление пострадавших от паводка территорий.

«Обязательно должно пройти обследование, задача очень быстрая должна быть организована, и я думаю, что уже вечером состав групп и Росреестр подключим для того, чтобы ускоренно эту работу провести», — отметил он.

Тем временем, в Оренбургскую область спецборт МЧС доставил три километра быстровозводимых дамб. Их используют для уменьшения последствий паводка. Кроме этого, борт доставил полторы тысячи одеял для людей, которые находятся сейчас в пунктах временного размещения.