Сбежавшей из России феминистке Маршенкуловой заочно предъявлено обвинение

Фото: Instagram** / mayachok_antihrista

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Следователи намерены объявить активистку в розыск.

Феминистке Залине Маршенкуловой заочно предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщают в ГУ СК России по городу Москве.

По данным столичного ведомства, Маршенкулова размещала в Telegram-канале посты, которые, согласно оценке экспертов Московского исследовательского центра, содержали оправдание терроризма. В частности, речь шла об убийстве военного блогера и писателя Владлена Татарского, который погиб при теракте в баре на Университетской набережной в Санкт-Петербурге.

«Следователями столичного СК ей заочно предъявлено обвинение. В ближайшее время фигурантка будет объявлена в розыск», — говорится в сообщении ведомства.

Маршенкулова сейчас находится за пределами России. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*.

* — признан в России иностранным агентом

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ