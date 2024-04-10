Лишенный лицензии «КИВИ Банк» ликвидирован по решению суда

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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С таким заявлением в инстанцию обратился Центробанк.

«КИВИ Банк», который был лишен лицензии, ликвидирован. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка России.

«Суд решил ликвидировать АО «КИВИ Банк», — заявила судья Светлана Ласкина.

Также известно, что процессом ликвидации займется Агентство по страхованию вкладов. Там отметили, что «КИВИ Банк» все равно способен выполнить обязанности по уплате платежей клиентам, поскольку не признан банкротом.

Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка» 21 февраля 2024 года. Причиной были названы нарушения организацией федеральных законов. В том числе «КИВИ» был вовлечен в проведение высокорисковых операций. Суть в том, что они были направлены на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом.

Позднее в ЦБ заверили, что у «КИВИ Банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с кошельков своих клиентов. Предполагалось, что делать это будут в ходе принудительной ликвидации или банкротства. По данным аналитиков, банк имеет 9,3 миллиона электронных кошельков с 4,4 миллиардами рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Центробанк России подал в суд на «КИВИ Банк».