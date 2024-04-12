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Альянс растерял былую мощь и даже самые ярые русофобы боятся призывать к немедленному противостоянию.

Идеологическую основу для создания НАТО заложил британский премьер Уинстон Черчилль в своей речи в американском Фултоне 5 марта 1946 года. Первым документом этого рода принято считать Брюссельский пакт 1948 года между Бельгией, Великобританией, Люксембургом, Нидерландами и Францией, предусматривающий коллективную оборону.

О том, каковы были истинные предпосылки создания НАТО и стоит ли ожидать в ближайшее время полномасштабного конфликта альянса с Россией, рассказывает EADaily.

На Западе принято считать, что главной предпосылкой создания НАТО стала доктрина «сдерживания СССР», провозглашенная в марте 1947 года президентом США Гарри Трумэном. Однако после развала страны позиция альянса по отношению к России не только не изменилась, но стала еще более жесткой и агрессивной.

Тогда-то и стало ясно, что цель Североатлантического альянса — это нанести России поражение. Именно поэтому Украина является важным элементом, но не как полноценное государство с народом, а лишь как ресурс для борьбы с Кремлем.

Ждать ли конфликта в ближайшее время

Опрошенные эксперты полагают, что НАТО действительно к большому противостоянию сейчас не готово ни в военном, ни в промышленном плане. Кроме того, стратеги блока все больше задаются вопросом: как им защищать свои города и гражданское население, ведь даже с Украиной дела обстоят не очень.

Даже самые русофобские голоса из стран Прибалтики прогнозируют начало конфликта не раньше чем через пять или семь лет. Они считают, что за это время НАТО якобы успеет подготовиться.

Сейчас же англосаксы усердно ищут нового «вождя» НАТО, так как срок Йенса Столтенберга уже подходит к концу. Они хотят найти какого-нибудь сильного человека. Который подготовит европейцев к войне с Россией.

А подготовить публику придется, ведь надо же как-то объяснить людям, что в случае чего, по ним могут прилететь ядерное оружие. Им придется убеждать людей, что это здорово и выбора у них нет.

Однако в целом становится очевидно, что НАТО требуется передышка, ведь, помимо Украины, альянс терпит поражения в конфликтах по всему миру. Россия же на все это реагирует спокойно: СВО идет по плану, противник слабеет.