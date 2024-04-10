WSJ: американские дроны у ВСУ не могут преодолеть помехи российских систем РЭБ

Фото: www.globallookpress.com / Lance Cpl. Ryan Ramsammy

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Россия тем временем продолжает специальную военную операцию по защите народа Донбасса.

Американские беспилотники, переданные Украине, не способны преодолеть российские радиоэлектронные помехи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на мнение аналитиков.

В материале говорится, что, несмотря на отправку на нужды ВСУ «лучших дронов», те чаще всего оказываются «жертвами российской электронной войны».

«Общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы», —признается исполнительный директор разработчика дронов Skydio Адам Брай.

Стоит отметить, что разработанные в 2019 году американские БПЛА считаются довольно современными. При этом разработка новых моделей ведется не так быстро, как хотелось бы, в том числе из-за запрета на использование китайских комплектующих.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии заявили о переходе Украины на «беспилотную войну».