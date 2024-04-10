В «Роскосмосе» назвали причину второй отмены пуска ракеты «Ангара-А5»

Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; 5-tv.ru

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Когда состоится новая попытка?

Вторая отмена пуска ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный в Амурской области произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Он напомнил, что летно-конструкторские испытания находятся на начальном этапе, и отмена пуска не является чем-то из ряда вон выходящим.

«Этот этап как раз и предусматривает, чтобы выявить все нюансы, которые возможно. Нюансы производственного характера, конструкторского характера, технологического или эксплуатационного. Поэтому для разработчиков отмена пуска по техническим причинам — это достаточно рядовое явление», — отметил Борисов.

При этом глава «Роскосмоса» подчеркнул, что причина, по которой пуск ракеты был отменен накануне, была выявлена и полностью устранена.

«Выявилась новая техническая неполадка, связанная по результатам предварительного анализа телеметрии — это сбой в системе контроля запуска двигателя. Скорее всего, это программная ошибка, которая, безусловно, будет сегодня найдена. Необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло», — добавил Борисов.

Третья попытка запуска ракеты состоится 11 апреля в 12 часов по московскому времени.

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