Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Нашим военным также удалось ликвидировать опорный пункт противника под Авдеевкой.

На южнодонецком направлении снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили группу украинских националистов. Выслеживая противника, бойцы проводят на позициях порой по двое суток. Выполнив боевое задание, они тут же меняют дислокацию.

А на авдеевском направлении российские мотострелки ликвидировали опорники ВСУ. Вражеские позиции разведчики вскрыли с помощью беспилотников. Под прикрытием минометов противника атаковали штурмовые группы.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО президент РФ Владимир Путин сообщил 22 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия РФ уничтожила два цеха сборки беспилотников ВСУ в зоне спецоперации.