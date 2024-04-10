Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1022 сантиметров
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Так сейчас выглядит набережная города: фонари плывут, территория оцеплена, дежурят патрули.
К данному моменту в областном центре Оренбуржья подтоплено почти две тысячи жилых домов. В потенциально опасной зоне — вся застройка вдоль рек Урал и Сакм-Ара.
Участки, куда пришла вода, обесточивают и отключают газ, в Оренбурге проводится массовая эвакуация. В зоне стихийного бедствия находится корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.
За ночь Урал поднялся на 50 сантиметров — уровень воды продолжает расти. Вода пришла в дома среди ночи мощным потоком.
К своему дому Татьяна добирается на лодке. Помогает сосед — военнослужащий с позывным «Урал». После тяжелого ранения — в отпуске. Его дом тоже ушел под воду.
«Если у меня есть возможность помочь людям, почему я должен оставаться в стороне?» — отметил мужчина.
Машина Татьяны наполовину в воде. Как эвакуировать ее — не знает.
«Вода как хлынула, мы ее вывезли сюда, думали, что не затопит. В пятницу вода была еще там далеко», — говорит Татьяна.
Три года назад купили дом, переехали из квартиры в центре. Теперь жить негде, отец Татьяны Иван Белов показывает последствия потопа.
«Я утром встал, воды во дворе нету, а потом плавает все», — рассказал мужчина.
А вот так сейчас выглядит набережная города: фонари плывут по реке, территория оцеплена, дежурят патрули. Объявлена эвакуация.