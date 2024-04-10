Зеленский хочет, чтобы Индия сыграла одну из ведущих ролей на саммите по Украине

Фото: Reuters / Altaf Hussain

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Встреча стран, где будет обсуждаться «формула мира» главы киевского режима, должна пройти в Швейцарии.

Президент Незалежной Владимир Зеленский пригласил на саммит по Украине премьер-министра Индии Нарендру Моди. Об этом индийскому телеканалу Times Now рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам киевского политика, Зеленский надеется, что именно Индия может сыграть одну из ключевых ролей на встрече в Швейцарии.

«Зеленский передал приглашение премьеру Моди посетить саммит, чтобы сыграть одну из ведущих ролей на нем», — заявил Кулеба.

Швейцария намерена провести международный саммит по украинскому вопросу в июне 2024 года. Ожидается, что на встречу приедут представители более 80 стран, но точное число участников пока неизвестно.

На саммите планируется обсудить «формулу мира», представленную Зеленским и содержание которой уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования к России неприемлемыми.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине.