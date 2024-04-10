«Не хотим спорить»: Пашинян прокомментировал отношения России и Армении

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

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Как он оценивает заметную напряженность между странами?

Отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена. Об этом в заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, не видя вины своей страны в этом.

«Отношения Армении и России переживают не лучшие времена, но их важность для государственности, суверенитета, безопасности трудно переоценить», — сказал политик на заседании правительства.

При этом Пашинян настаивает на том, что Ереван не допускал ошибок в отношениях с Москвой, и России не в чем упрекать Армению.

«Хочу подчеркнуть, что мы не хотим спорить с РФ, не потому что не в силах или не имеем возможности, но потому, что оцениваем то огромное положительное, которое было и есть в наших отношениях», — отметил премьер.

Стоит отметить, что как минимум последние месяцы Армения демонстрирует свое стремление не к укреплению связей с Россией, а к сотрудничеству с Западом. Например, глава МИД страны Арарат Мирзоян называл ЕС и США главными партнерами и заявил о желании стать частью европейского политического сообщества.

Одновременно правительство Армении приняло решение заморозить свое участие в ОДКБ, попросило вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц и запретило использовать карты с платежной системой «Мир» на своей территории и транслировать некоторые ТВ-программы из России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как платить в странах, где не работают карты «Мир».