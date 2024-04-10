Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

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Боевиков больше года держат в списке без вести пропавших. В то же время Белый дом заявляет, что своих солдат в Незалежную не посылает.

На американских кладбищах — от штата Виргинии до Калифорнии — появляются могилы наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и были ликвидированы российскими бойцами в ходе спецоперации. И это на фоне того, что президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что не отправлял своих военных на Украину, передает РИА Новости.

Одна из могил принадлежит 50-летнему отставному морпеху США Грейди Курпаси. Он был ликвидирован в апреле 2022 года, но его останки захоронили в Америке лишь в марте 2024-го, потому что считался пропавшим без вести долгое время. Его могила находится на Арлингтонском национальном кладбище около Вашингтона.

Еще один наемник — Брайн Янг. Он был ликвидирован в июле 2022 года в результате танкового обстрела. По данным агентства, Янг жил в Грузии, а после начала СВО отправился на Украину. У него остались две дочери. Захоронен он в штате Калифорния, а на его могиле расположена эпитафия со словами: «Вперед к новым приключениям».

Другого ликвидированного экс-морпеха звали Иэн Торторичи. Он участвовал в украинском конфликте в составе иностранного легиона. Он был ликвидирован в июне 2023 года в Краматорске.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Харьков заполнили иностранные наемники. Согласно данным подпольщика Сергея Лебедева, в городе замечены боевики из разных стран, они привезли с собой технику и боекомплекты.