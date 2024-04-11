«Они похожи на монстров»: как США используют картели для незаконных операций

Фото, видео: DARREN ENGLAND / ТАСС; 5-tv.ru

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За деньги, считает эксперт, преступники готовы выполнить любую грязную работу.

США более полувека используют криминальные группировки и формирования в качестве посредников и исполнителей нелегальных операций в других странах. Об этом 5-tv.ru заявил экс-офицер армии США, политолог Скотт Беннетт.

«Существует долгая история использования картелей в качестве посредников для всевозможных темных операций. Они очень похожи на монстров, которым вы можете заплатить и запрограммировать на то, чтобы они убивали, совершали покушения, кражи, разрушали что-то», — сказал эксперт.

Штаты также используют преступные формирования для отмывания денег и организации незаконного оборота наркотиков, указал политолог. Так, говорит Беннетт, ЦРУ было замешано в ряде нелегальных операций в Лаосе, Камбодже, Мексике и Афганистане.

Ранее 5-tv.ru писал, что США планируют отправить членов наркокартелей из американских тюрем на Украину, чтобы «усилить» ВСУ и освободить место в колониях. Военный эксперт Константин Сивков считает, что если наемники «приживутся» на поле боя, то в дальнейшем Штаты «сбагрят» Незалежной десятки тысяч уголовников.