Сыты по горло: власти Польши устали кормить украинских беженцев

Фото, видео: Artur Widak / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Питание и проживание в центрах для беженцев станут платными. Но и это не все.

Польша устала кормить украинских беженцев. С 1 июля они перестанут получать единоразовые выплаты в размере 300 злотых — это примерно семь тысяч рублей.

Также теперь украинцам придется оплачивать проживание и питание в польских центрах для беженцев. Такое решение в Варшаве приняли из-за того, что украинцы часто злоупотребляли предоставляемыми льготами.

Отношения между Польшей и Украиной продолжают накаляться. Например, Польша, а также и Франция, выступили за ограничение импорта зерна с Украины на прошедшем недавно в Брюсселе заседании европейских стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Евросоюзе согласовали ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины.