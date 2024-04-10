В Москве прошла II Конференция «Питание в Космосе: наука, инновации, перспективы»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Посетители поделились своими впечатлениями от попробованной космической пищи.

В Москве состоялась II Конференция «Питание в Космосе: наука, инновации, перспективы». Данное мероприятие приурочено 90-летию со дня рождения советского летчика-космонавта Юрия Гагарина и 300-летию Российской академии наук.

Летчик-космонавт и академик РАН Олег Атьков рассказал журналистам о своем опыте потребления космической пищи. По его словам, были такие продукты, которые запомнились своими незабываемыми вкусовыми качествами, например творог с орехами. С такой едой человек в космосе может провести больше года, не нанося ущерб своему здоровью.

Другие посетители конференции тоже поделились своим впечатлением от космической пищи. Они подчеркнули, что еда получилась очень вкусной.

«По-моему, очень вкусно… Создается впечатление только что сделанного продукта, а не консервированного, томленного долгое время в условиях изоляции», — сказал один из посетителей.

Он подчеркнул, что такую бы еду мог есть каждый день. Другая посетительница подчеркнула, что консервы будто сделаны для простых людей, а не для космонавтов, и их можно купить в простом магазине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что редкие образцы космической техники представили в Академии РВСН. Летательные аппараты, спутники, фоторазведчики — от начала космической эры до наших дней.