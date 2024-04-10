Уровень реки Урал в районе подтопленного Орска за ночь упал на 24 сантиметра

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Паводки зафиксированы в десятках российских регионах, но самая тяжелая ситуация в Оренбургской области.

Уровень воды в реке Урал в районе подтопленного города Орск упал на 24 сантиметра за минувшую ночь. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области в беседе с журналистами.

«Он все еще превышает опасную отметку, но есть основания полагать, что в Орске максимум пройден», — говорится в сообщении.

Так, уровень реки достиг отметки в 904 сантиметра.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Как ранее сообщали в МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая тяжелая ситуация в Оренбургской области. В центре региона вечером 9 апреля местных жителей призвали к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 сантиметра.

Однако в тот же день в Алтайском крае, Самарской и Брянской областях вода начала уходить. Местным жителям помогают расчищать участки и присушивать дома.

Действия спасателей в зоне паводков координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.

Вопрос с паводками в регионах России остается в центре внимания президента Владимира Путина. Он уже обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области, а также поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Путин также поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МЧС Куренков прибыл в Тюмень из-за ситуации с паводками в регионах.