«Из-за нее он потерял лицо»: отец Кунгурова вскрыл истинную причину смерти сына

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Оперный певец всегда был на позитиве и никогда не жаловался на проблемы. Лишь немногие знали, что на самом деле происходило в его жизни.

Смерть заслуженного артиста России Евгения Кунгурова стала шоком не только для миллионов его поклонников, но и для родных. Казалось, что в его жизни было все идеально, ведь он никогда не жаловался на какие-либо проблемы. Однако они у него были. В интервью изданию KP.RU его папа — Виктор Кунгуров признался — сын серьезно болел. Именно это и послужило смерти.

Родитель признался, что Кунгурову диагностировали нервную болезнь, о которой папа даже и не слышал раньше. Она настолько опасна, что человек буквально теряет себя как личность, перестает понимать, кто он.

«Там раздвоения не было, там был другой диагноз, нервная болезнь. Это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, себя, тело. Он, вроде, существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит», — признался Кунгуров-старший.

Болезнь настолько хитрая, что внешне никак не проявлялась. Именно поэтому многие видели Кунгурова постоянно в хорошем настроении. А в тот момент внутри него все переворачивалось.

«Он говорил, что у него голова где-то там. Болезнь такая непонятная. Внешне она никак не проявляется. Внешне здоровый, хороший, симпатичный парень, а внутри все у него перековеркано. Все органы внутри, как он ощущал, будто тянулись ему прямо к горлу», — добавил Кунгуров-старший.

При этом о серьезной болезни не знала его сестра Наталья. Она была уверена, в жизни брата все складывалось лучшим образом: у него была семья, в которой подрастают сын и дочка, карьера шла в гору, он получал звания. Лишь сейчас она начала узнавать, что было не все так гладко.

«Можно ли было это предотвратить, я не знаю. Мы шокированы, но это его жизнь была. Сейчас много чего пишут, и мы узнаем много чего интересного. По поводу диагноза я ничего не знала», — сказала родственница.

Вместе с тем, она возмутилась, почему жена Кунгурова Ирина Меледина не забила тревогу, не помогла мужу. Сейчас же она и вовсе абстрагировалась от каких-либо комментариев.

«Для нашей семьи это трагедия. Но настоящую правду знает только его жена и отец», — добавила раздавленная горем Наталья.

О смерти оперного певца Евгения Кунгурова стало известно 8 апреля. По предварительным данным, это было самоубийство, а сам певец в последнее время наблюдался у психиатра. Незадолго до трагедии жена исполнителя получила от него тревожное по содержанию сообщение.

Он предупредил супругу о своих намерениях и отметил, что его тело будет в ванной. Это встревожило ее, но из-за невозможности оперативно приехать в Москву жена Кунгурова отправила в квартиру спасателей и психолога. Подъехав к дому, они увидели лежащее на земле тело артиста.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Кунгуров выглядел на последнем видео.