Есть как не в себя: почему возникает постоянное чувство голода

Фото: www.globallookpress.com / our-planet.berlin

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В каких случаях повышенный аппетит — норма, а когда стоит забить тревогу и отправиться к врачу?

Если одни могут спокойно буквально на весь день забыть о еде, погрузившись в работу и какие-либо дела, то другие места себе не находят из-за того, что хочется есть. Они ощущают головную боль, слабость, становятся раздражительными и скорее бегут что-нибудь перекусить. Хотя казалось бы совсем недавно ели. Издание URA.RU назвало причины, по которым человека может не покидать чувство голода.

Так, постоянное чувство голода может сигнализировать о нехватке в организме белка, жиров, сложных углеводов или клетчатки. Питательные вещества очень важны для правильной работы организма. К примеру, жиры способствуют регуляции гормонов, отвечающих за чувство сытости. Кроме того, жир дольше переваривается желудком. За счет этого человек долгое время не хочет есть.

Также чувство голода может возникать из-за переизбытка «быстрых углеводов». Они в большом количестве содержаться в выпечке, макаронах, сладостях, фастфуде. Еще низкий уровень сахара в крови нарушает работу гормона, отвечающего за чувство сытости. Если же у человека сахарный диабет, он также может не ощущать насыщение.

Недостаток сна сильно ухудшает качество жизни. Если человек не высыпается, возрастает уровень гормона грелина, который повышает аппетит. Параллельно с этим снижается количество лептина, ответственного за ощущение сытости. Сбитый режим сна и бодрствования приводит к упадку сил, а для их восполнения организму требуется больше калорий. К этому можно добавить и стресс в жизни человека, который стимулирует повышении уровня кортизола — гормона активации чувства голода.

Если же человек часто хочет есть, можно притупить чувство голода жидкостью. Возможно, именно этого не хватает организму. Вместе с тем, алкоголь наоборот стимулирует аппетит. Однако многое зависит от количества спиртосодержащих напитков.

Голод также может быть связан с неправильной работой организма. Существуют заболевания, которые могут провоцировать аппетит и приводить человека к набору лишнего веса. Кроме того, некоторые препараты также могут повысить аппетит. Например, антидепрессанты или лекарства от диабета.

Чтобы перестать чувствовать вечный голод, нужно питаться три раза в день, включить в рацион богатые белками, клетчаткой и сложными углеводами перекусы, пить больше воды и меньше переживать.

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