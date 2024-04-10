В Петербурге официально стартовал новый сезон разводки мостов

Фото, видео: Рощин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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График почти для всех переправ не изменится.

В Северной столице официально стартовал новый сезон разводки мостов. По традиции он продлится до конца осени.

График почти для всех переправ также не изменится. Лишь Володарский мост через Неву будут открывать для проезда транспорта на 15 минут раньше, в половине шестого утра.

Впрочем, пока еще заявок на разводку петербургских мостов нет — как правило, массово они начинают поступать ближе к концу апреля. Ну а за год под переправами обычно проходит больше полутора тысяч судов.