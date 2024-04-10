Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к повторному пуску с Восточного

Фото, видео: Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk; 5-tv.ru

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Накануне старт был отменен из-за сбоя системы наддува центрального бака.

Сегодня на космодроме Восточный проведут повторный запуск ракеты «Ангара-А5». Госкомиссия дала соответствующее разрешение — старт назначен на 12:00 по московскому времени.

Накануне полет отменили из-за сбоя системы наддува центрального бака. Потребовался слив топлива. Примечательно, что в марте похожая ситуация произошла с ракетой «Союз» на Байконуре. Запуск был отменен перед самым стартом, но после успешно осуществлен через двое суток.

«Ангара-А5» — это первый российский тяжелый ракетоноситель, который был разработан в нашей стране после распада СССР. Одна из основных задач ракеты — строительство новой орбитальной станции. На ее борту в космос будут доставлять необходимые модули.

Ранее 5-tv.ru писал, что редкие образцы космической техники представили в Академии РВСН.