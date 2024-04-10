Целую стоянку гаубиц ВСУ уничтожили высокоточным ударом в Сумской области
Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; 5-tv.ru
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Это Д-20 еще советского производства, но они по-прежнему активно используются на Украине.
В Сумской области Украины наши военные одним высокоточным ракетным ударом уничтожили целую стоянку гаубиц ВСУ. Видео сейчас распространяют Telegram-каналы.
Всего ликвидировано больше 30 боевых машин. Это пушки-гаубицы Д-20 еще советского производства, но которые по-прежнему активно используют на Украине.
С их помощью ВСУ наносят удары по удаленным целям, в том числе гражданским объектам. Теперь у боевиков будет меньше возможностей этим заниматься.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.