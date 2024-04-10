Пострадавшим от наводнения начали перечислять выплаты

Фото, видео: 5-tv.ru

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Их помогают оформить в пунктах временного размещения.

Пострадавшие от наводнения уже начали получать положенные выплаты. Оформить необходимые документы помогают прямо в пунктах временного размещения. Там остаются сотни человек, потерявших жилье. Какую еще поддержку оказывают людям — увидел корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Оформление выплат, банковских карт и консультации с юристами. Все это запустили в пунктах временного размещения. На прием одного человека уходит примерно полчаса.

Чаще всего обращаются по вопросам утраты документов и карт. Сейчас возле ПВР стоят мобильные отделения банков. При наличии паспорта тут же выдают временные карточки, куда и начисляют первые деньги

«Здесь вам выпустят моментальную карту, дадут реквизиты и здесь же, в МФЦ, можно оформить все выплаты документально, никуда не выезжая», — рассказала начальник ПВР № 11 Наталья Кулакова.

Всего на выплаты только через «Госуслуги» подали заявления 14,5 тысячи человек.

Власти готовят еще пять тысяч мест в пансионатах, гостиницах и детских лагерях для тех, кто остался без жилья. Если семья выберет съемную квартиру, получит компенсацию — 10 тысяч в месяц.

«Губернатор планирует выплачивать компенсацию за аренду проживания, если это родственное проживание. Готовы размещать пострадавших в условиях гостиниц, пансионатов, домов отдыха», —отетила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

На арендное жилье, в большинстве своем, цены остались на прежнем уровне. За ночь в однушке в среднем просят полторы-две тысячи рублей. Но этот вариант явно не по карману, если в ближайшее время возвращаться людям некуда.

«В однокомнатной по 1200 у нас, это наша обычная цена», — прокомментировала арендодатель Валерия.

В городе начали поэтапно возобновлять подачу электричества в дома. Там, где это безопасно, постепенно пускают горячую воду. Медпомощь оказывают в пунктах временного размещения. В город привезли 50 тысяч доз вакцины от гепатита А. Сейчас прививают людей в возрасте от 18 до 35 лет

«В наших реалиях прививка от гепатита А очень актуальна, чтобы не заразиться», — отметила Арина Буторина, решившаяся на прививку.

В это же время стартовала перепись пострадавших. Это объемные анкеты, заполнив которые, людей будут распределять по новым временным жилищам.