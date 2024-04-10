Призыв эвакуироваться: в Оренбурге сегодня ожидают пик паводков

Фото, видео: Лебедев Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

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В регионе подтопило уже порядка 12,5 тысячи домов.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге уже выше критического и продолжает расти. Горожан призвали незамедлительно эвакуироваться из опасных районов — а это северная, южная и западная части города.

Сотрудники МЧС помогают жителям собрать необходимые вещи. Тех, кто уезжает своим ходом, просят обязательно выключить электричество и перекрыть газ.

Тем временем удар стихии уже приняли на себя поселки под Оренбургом. Там полным ходом идет эвакуация. Людей вывозят на вездеходах и лодках. Местами улицы ушли под воду на полтора и даже два метра. Всего, по последним данным, в регионе подтопило порядка 12,5 тысячи домов.

Ранее 5-tv.ru писал, что оренбургские казаки из зоны СВО приехали в затопленный Орск.