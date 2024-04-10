Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 942 сантиметров

Фото: © РИА Новости

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В городе активно дежурят оперативные службы.

Уровень воды в реке Урал в городе Оренбурге достиг 942 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба городской администрации.

«Запросов на эвакуацию на данный час нет. Продолжается дежурство оперативных служб», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте дежурит и первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в пострадавшие регионы Оренбургской области сейчас приезжают добровольцы и волонтеры со всей страны. В зоне паводков, конечно, очень много спасателей, военных, казаков, но дополнительные руки никогда не помешают.

Вот, например, участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они выполняют самую необходимую работу — круглосуточно патрулируют на лодках пострадавшие районы.