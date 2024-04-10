Путь в могилу: почему любители пошутить над смертью быстро умирают

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Психолог раскрыла причины этого феномена.

Опасна ли игра со смертью, когда человек начинает часто говорить о своей кончине, рассказывает, как умрет, или же просит его похоронить странным способом? Ответ на этот вопрос 5-tv.ru дала психолог и энергопрактик Катерина Рублева.

«Все, что происходит сегодня с нами в жизни, мы сами формируем своим собственным мозгом, на основании своих сценариев», — заявила эксперт.

Она добавила, что каждый раз, когда мы совершаем какое-то новое действие в жизни, мы записываем новый сценарий. Возьмем в качестве примера вождение автомобиля.

Введение нового умения в свой жизненный сценарий под названием «как водить автомобиль» существенно корректирует наш образ жизни: теперь мы можем вести машину и парковаться «на автомате», одновременно разговаривая по телефону — похожий механизм срабатывает и в случае со смертью.

«Когда мы, например, ложимся в гроб или очень много говорим о смерти, мы также пишем свой собственный сценарий», — отметила психолог.

Начинают происходить такие моменты, когда человек начинает доводить себя до состояния погибели. Жизнь дает своеобразный намек: вы чуть не попали в автокатастрофу, чуть не утонули или вас чуть было не убили — примеров может быть бесчисленное множество, достаточно не проходить мимо таких «говорящих знаков».

Специалист рассказала, что проведено немало исследований в отношении погибших в результате авиакатастроф. При оказании психологической помощи родственникам выяснялось, что практически каждый из умерших ранее «заикался» о летальном исходе.

Эксперт уверена, что относительно безобидные, на первый взгляд, фразы сработали в отношении погибших, так как они сами вписали в собственный сценарий такое развитие событий, и он реализовался.

«Поэтому, как только вы собираетесь лечь в гроб или говорить о смерти, думаете о том, как вас кремировать или хоронить, как должны происходить ваши похороны, — сразу бегите к психологу, так как вы такими словами закладываете мысли о том, что вы должны умереть», — рекомендовала Рублева.

Получается, что даже невинные игры со смертью крайне опасны для человека.