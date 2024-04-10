Белый дом отреагировал на возбужденное СК России дело о финансировании терроризма

Фото: JIM LO SCALZO / ТАСС

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Какое заявление сделал Джейк Салливан?

Возбужденное СК России уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО представляет собой настоящий нонсенс. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Это настоящий нонсенс», — сказал чиновник на брифинге для журналистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК возбудил уголовное дело о причастности чиновников США и НАТО к финансированию терроризма. Оно заведено по результатам проверки, которую ведомство проводило в рамках обращения группы депутатов Госдумы.

Причем, следы, которые тянутся от исполнителей к спонсорам, ведут к Украине. Так, установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Незалежной, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в России.