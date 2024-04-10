«Бешенство матки» и полная нимфомания: главные признаки сексуальных расстройств у женщин

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В каких случаях частая смена партнеров является серьезным поводом для обращения за медицинской помощью?

Как определить, что повышенное желание сексуальных отношений у женщины — признак нимфомании? Об этом 5-tv.ru рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Что такое «бешенство матки»

Термин «бешенства матки» в современной медицине не используется, объяснил специалист. В мировой классификации болезней это расстройство идет в подкатегории нимфомания. Евгений Кульгавчук считает, что для женщины избирательность полового партнера является важным признаком нормы.

«У женщины может быть сильная половая конституция, и, соответственно, высокие потребности. Но при наличии избирательности, контроля над половым влечением такая женщина может быть вполне здорова, и не соответствовать званию так называемой „нимфоманки“. Это — норма», — говорит врач-сексолог.

Отклонения в сексуальной жизни у женщин

Частая, бесконечная смена половых партнеров без способности устанавливать глубокие эмоциональные связи в сексологии называется промискуитетом.

«Женщине сложно остановиться. У нее могут быть оргазмы, впечатления, но нет отношений. Нет глубокой любви, нежности, нет привязанности. Все ярко, но поверхностно. Нет будущего, и в таких условиях туманна реализация материнского инстинкта и перспектив создания дружной, крепкой любящей семьи», — говорит врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Причинами промискуитета может быть семья, где девочка не видела пример красивой любви родителей. Это могут быть психотравмы, изнасилования в анамнезе или последствия преждевременного психосексуального развития. Иногда таких женщин называют легкомысленными, влюбчивыми. Некоторые из них могут, со временем, как говорят, «взяться за ум», пересмотреть свои установки.

А вот, если у женщины нимфомания, то будут серьезные причины, проявления и последствия. Как симптом, проявления нимфомании встречают при маниакальных и гипоманиакальных состояниях, шизофрении, органических заболеваниях головного мозга, гормональных нарушениях, употреблении наркотиков.

Отличие нимфомании от промискуитета

Женщины, страдающие нимфоманией, аноргазмичны, и это способствует поддержанию у них высокого уровня сексуального возбуждения. Возбуждение при истинной нимфомании носит субъективный характер, без адекватных физиологических реакций со стороны половых органов. Навязчивый характер полового влечения без вовлечения в процесс возбуждения половых органов указывает на наличие психопатологии. Поэтому многочисленные половые контакты полного удовлетворения не приносят.

«То есть при всем своем сексуально активном поведении женщины, страдающие нимфоманией — фригидны. Такая вот ирония судьбы», — объясняет врач-сексолог.

Для нимфомании характерна постоянная сексуальная неудовлетворенность и навязчивое эротическое фантазирование, определяющее неудержимые и непрерывные поиски все новых и новых партнеров. В современном мире мобильных приложений и сайтов этот процесс стал легче и может быть бесконечным и опустошающим. Только на первый взгляд кому-то может показаться это красивым и сексуальным.

Но нимфомания проявляется выраженными импульсивными, часто неконтролируемыми, навязчивыми стремлениями к разнообразным половым контактам. И при этом характерна неразборчивость в выборе: часто пол, возраст и внешность «подвернувшегося под руку» партнера незначимы. Отсюда и нелепые, некрасивые, и тем более уж часто не романтичные связи. Поэтому часто здесь больше проблем и боли, чем красоты и любви.

Как часто встречается нимфомания

Распространенность истинной нимфомании относительно невелика, по наблюдениям врачей сексологов, это примерно один случай на две тысячи женщин. Промискуитет же встречается намного чаще.