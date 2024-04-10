Демобилизацию могут исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что задумали в Верховной раде?

Из закона об усилении мобилизации в ВСУ могут исключить демобилизацию. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Верховной раде.

«Предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте», — говорится в материале.

По информации издания, большое количество правок украинских парламентариев привело к необходимости углубленного изучения и проработки данного вопроса. С соответствующим предложением Минобороны Незалежной уже согласился кабмин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с фронта в запас украинских срочников является исключительно популистским шагом, способом хоть немного снять напряжение в обществе и подготовить почву для нового призыва.