Сбежавшую из России феминистку Серенко* объявили в розыск

Фото: Instagram* / serenko_daria

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Она покинула страну после начала спецоперации.

Писательница-иноагент Дарья Серенко** объявлена в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД России.

Конкретная статья при этом не уточняется. Серенко в настоящее время проживает за пределами страны, после начала СВО она вошла в число основательниц движения «Феминистское антивоенное сопротивление»***.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий вопрос доступа к книгам иноагентов в библиотеках. Предполагается, что перечень будет определен Минкультом.

Особое внимание будет уделено библиотекам в новых субъектах России. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября этого года.

* принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** признана в России иноагентом.

*** организация признана в России иностранным агентом.