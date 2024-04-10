НАТО планирует разместить штаб рядом с границей России

IltaLehti: НАТО планирует создать штаб в Финляндии в 140 км от границы с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl

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Согласно задумке, база появится в финском Микели.

База сухопутных войск НАТО может быть создана в 140 километрах от границы с Россией в финском Микели. Об этом сообщила газета IltaLehti.

Президент Финляндии Александр Стубб 10 апреля, по данным издания, обсудит конфликт на Украине и защиту Североатлантического альянса от внешних факторов. Позиция главы государства заключается в том, что власти ответственны не только за безопасность граждан, но и за «коллективную оборону НАТО».

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам подтвердил изданию информацию о планах по созданию штаба в Финляндии. Это, уточнил военный, рекомендовал сделать «командующий силами обороны».

Ранее 5-tv.ru писал, что в ближайшее время Соединенные Штаты могут закрыть «оборонный зонтик» над странами Европы. В этой связи ЕС должен рассчитывать в оборонном вопросе исключительно на себя, убежден главный евродипломат Жозеп Боррель.