Сколько россиян выступят на Олимпийских играх в Париже

Фото: www.globallookpress.com / Gao Jing

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Какую информацию предоставили в WADA?

В Олимпийских играх 2024 года в Париже примут участие более 40 россиян. Об этом заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на генассамблее Ассоциации международных федераций летних видов спорта.

«Если говорить об Олимпиаде, то, конечно, на данный момент мы не знаем, сколько нейтральных спортсменов будут допущены к Играм, но эксперты говорят, что, скорее всего, их будет около 40, а может, и больше», — сказал Банька.

Он также вспомнил, что в Играх в Токио приняли участие 330 спортсменов ОКР. Кроме того, функционер отметил, что скептически относится к борьбе с допингом в России.

«Мы остаемся очень бдительными, и, конечно, история научила нас быть предельно осторожными, когда речь заходит о тамошней антидопинговой системе», — подытожил он.

Игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа, церемония открытия состоится 26 июля. О допуске российских спортсменов к состязаниям при условии соблюдения большого количества ограничений МОК сообщил в декабре 2023-го.

Так, требования включают запрет на любую деятельность, связанную с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом России. Кроме того, табу наложено на символику национальных федераций или олимпийских комитетов.

Спортсмены не могут высказываться в поддержку спецоперации на Украине на официальных мероприятиях и в интервью прессе ни до, ни во время, ни после Игр. При этом россиянам и белорусам не разрешено выступать в командных дисциплинах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как власти Великобритании отреагировали на участие россиян в Олимпиаде-2024.