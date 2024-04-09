Трем фигурантам дела о выдаче сертификатов мигрантам избрали меры пресечения
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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СК РФ возбудил дело по факту незаконной миграции.
Трем подозреваемым, обвиняемым в незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка мигрантам, избраны меры пресечения. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
«Им избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий», — отмечается в публикации ведомства.
Соответствующее решение принял Черемушкинский суд Москвы. Уточняется, что расследование дела продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал, что трудящихся не по профилю мигрантов попросят покинуть Россию. В противном случае их ждет депортация.
Планируется, что въезжающие в Россию мигранты будут подписывать специальный документ — с указанием предприятия и должности. Так Минтруд защитит предпринимателей, которые берут на себя расходы за переезд иностранного рабочего, а в итоге рискуют остаться и без денег, и без сотрудника.