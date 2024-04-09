Новое золото или старая пирамида: эксперты оценили риски инвестиций в биткоин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

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Справедливы ли сравнения рынка криптовалют с «мыльным пузырем»?

В последнее время наблюдается активный рост стоимости криптовалюты биткоин. Рекорд был поставлен совсем недавно — 13 марта монета перевалила за 73 тысячи долларов.

Сейчас рынок немного успокоился — биткоин торгуется в районе 70 тысяч. В любом случае, такой скачок наделал много шума и снова привлек внимание общественности к криптовалютам.

Однако многие эксперты с недоверием смотрят на этот феномен и не стесняются называть биткоин «финансовой пирамидой» и «пузырем», который в любой момент может лопнуть. 5-tv.ru разобрался, какое будущее ждет биткоин и стоит ли вкладывать в него деньги.

Рост стоимости биткоина объясняется нестабильностью на мировых финансовых рынках, пояснил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Монета ведет себя практически так же, как и золото, которое в последнее время очень сильно увеличивается в цене.

Его мнение поддерживает и доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, который указывает, что месячный прирост стоимости золота составляет 7%, а годовой — около 17%. Такая же ситуация наблюдается и с серебром, и практически всеми цветными металлами.

Дело в том, что инвесторы воспринимают золото и биткоин как некую альтернативу ведущим мировым валютам и начинают хеджировать риски по отношению к ним. И в этом смысле криптовалюта, несмотря на всю ее ненадежность, обладает определенной ликвидностью.

Поэтому, несмотря на риски, инвесторы начинают в большей степени ориентироваться на альтернативные вложения. Причина в том, что эти активы не зависят от конъюнктуры рынка, поэтому люди вкладываются в них с целью защиты от потенциальной экономической депрессии в Штатах.

www.globallookpress.com / Cfoto; Личный архив Алексея Зубца; 5-tv.ru

Биткоин — очень изменчивый и слабо предсказуемый актив. Когда биткоины только поступили в обращение, первой покупкой, которая была сделана с помощью них, стали две пиццы стоимостью.

Тогда за еду пришлось заплатить десять тысяч монет. Сейчас они стоят примерно 688 миллионов долларов.

Однако что будет с криптовалютой, никому неизвестно. Но, исходя из того, что мы видим, эксперты предполагают, что в случае неприятностей в американской экономике биткоин будет еще больше расти, то есть он пока не достигнул пика.

Тем более, что сейчас объем биткоинов, которые можно намайнить, падает, что усложняет и замедляет их добычу. С другой стороны, в России резко выросли как, спрос, так и цены на мощные видеокарты, которые используется для майнинга.

Это значит, что добыча снова становится выгодной и привлекательной. Но в целом из-за относительной ненадежности биткоина вкладываться в него среднесрочно и долгосрочно — не очень правильно, считают эксперты.

«Я бы, конечно, не порекомендовал вкладываться в криптовалюту, потому что, по большому счету, это очень рискованные активы и лучше найти альтернативу доллару и евро в каких-то других инвестициях, в частности, то же самое золото или другие драгметаллы. Может быть, чуть менее ликвидные, но более надежные, такие как недвижимость, предметы искусства», — поясняет Чирков.

«Зачем вам криптовалюты, если вы можете вложиться в акции, облигации или в какие-нибудь стартапы? Биткоин сам по себе доходов не приносит. Акции приносят, поэтому акции растут в цене и приносят дивиденды. Поэтому, когда есть активы для вложения в биткоинах, то понятно, что люди начнут их продавать и инвестировать в какие-то более привлекательные активы, которые приносят доходность: акции, облигации, физические активы, металлы и так далее», — солидарен с ним Зубец.

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