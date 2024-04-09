Умер предсказавший существование бозона Хиггса ученый из Британии

Фото: www.globallookpress.com / Eric Lalmand

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Исследователю было 94 года.

Британский ученый Питер Хиггс, получивший Нобелевскую премию по физике за предсказание существования бозона Хиггса, скончался в возрасте 94 лет. Об этом пишет The Guardian.

Он, как отмечается, скончался 8 апреля у себя дома в Эдинбурге. Хиггс проработал большую часть профессиональной карьеры в Эдинбургском университете, который в 2012 году открыл в его честь Хиггсовский центр теоретической физики.

Ректор учебного заведения Питер Мэтисон сказал, что покойный был по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили знания людей об окружающем мире.

После серии экспериментов, которые всерьез начались в 2008 году, теория Хиггса была доказана физиками, работавшими на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН в Швейцарии в 2012-м. Нобелевскую премию разделили с Франсуа Энглертом, бельгийским физиком-теоретиком, чья работа в 1964 году также непосредственно способствовала этому открытию.

Джон Баттерворт, член коллаборации «Атлас», отметил, что Хиггс был «героем для сообщества физики элементарных частиц». Шведская королевская академия наук, присуждающая Нобелевскую премию, при присуждении награды заявила, что стандартная модель физики, лежащая в основе научного понимания Вселенной, основана на существовании особого вида частиц: частицы Хиггса.

Она возникает из невидимого поля, заполняющего все пространство — «даже когда Вселенная кажется пустой, это поле существует». Без него нас бы не существовало, «ведь именно от контакта с полем частицы приобретают массу — теория, предложенная Энглертом и Хиггсом, описывает этот процесс».

Новость о том, что он стал лауреатом Нобелевской премии, Хиггс узнал по пути домой от соседа. Жена ученого умерла в 2008 году, у него остались двое сыновей и двое внуков.