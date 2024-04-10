«Дело будет неординарным»: кто намерен судиться за прах Либерж Кпадону

Фото: Instagram* / libergik

Мама Либерж хочет, чтобы прах дочери оставался в России, а отец — в западной Африке.

Скончавшуюся звезду «Дома-2» Либерж Кпадорну до сих пор не могут похоронить. Ее родители не могут определиться с местом захоронения праха. Что будет в том случае, если мама и папа Либерж не придут к единому решению, рассказал адвокат Ильдар Мухаметзянов в беседе с изданием «Страсти».

Проблема может быть решена через суд. Мама экс-участницы реалити-шоу хочет, чтобы прах дочери остался в России, а отец желает отправить его на родину Кпадону — западную Африку. По словам адвоката, федеральным законом «О погребении и похоронном деле» возможность разделения праха не установлена, но и не запрещена.

«Если же родственники не придут к такому согласию, то они могут обратиться в суд. Конечно, в таком случае дело будет неординарным, и каждой стороне придется доказывать, почему именно ей надлежит предоставить прах умершей», — отмечает эксперт.

Либерж Кпадону проводили в последний путь 3 апреля. Звезда реалити-шоу умерла, по одной из версий, полмесяца назад, по другой — ее тело 40 дней пролежало в квартире. Тем не менее, о ее смерти стало известно лишь недавно. Прошлой осенью Либерж сообщила поклонникам, что у нее обнаружили новообразование в легком.

Родители Кпадону узнали о кончине дочери от ее друзей из социальных сетей, так как в последнее время не поддерживали общение с наследницей.

Можно ли было спасти Либерж?

Скончавшаяся звезда реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону была очень одинока. В реальном мире после долгих лет пребывания на телестройке она потеряла себя настоящую, отмечают многие.

О проблемах, с которыми боролась знаменитость, рассказала психолог Любовь Розенберг. StarHit.ru указывает, что, по мнению специалиста, медийные и популярные личности — это отдельный вид одиночества.

Ведь зрители видят только ту сторону знаменитости, которую те демонстрируют. И поэтому все проблемы и худшие свои черты им приходится проживать наедине с собой.

«Все несмотрибельное, страшное приходится переживать в одиночку. Тяжелый диагноз, отсутствие опоры на родных и близких, полное разочарование в жизни и непринятие себя новой — не той, какую привыкли видеть другие люди, очень часто приводит к затворничеству и отказу от поддержки и помощи. Как будто другая Либерж Кпадону не имела права жить…» — отметила Розенберг.

У известных людей намного меньше шансов, например, создать гармоничный союз, ведь критерии отбора неминуемо становятся выше. Такие, как Либерж, чувствуют одиночество в толпе, считает специалист.

Некогда яркая и колоритная участница телестройки Кпадону умерла в одиночестве. Она была обнаружена бездыханной в собственной квартире.

По одной из версий, ее тело там пролежало около 40 дней, и никто из соседей, друзей или родственников даже не начал ее искать за все это время. Прошлой осенью Либерж сообщила поклонникам, что у нее обнаружили новообразование в легком.

В последний раз на связь с подписчиками она вышла, когда ехала в машине на операцию. Это было в середине февраля.

«Милые мои. Сейчас надо молиться. По-другому не скажешь. Надеюсь, после я вам сообщу как… Если вдруг не сообщу, то не поминайте лихом. Всех люблю, всех целую. Ни на кого зла нету», — как будто бы попрощалась еще тогда Либерж.

Удивительно, что и родители женщины не знали о ее смерти. О кончине дочери они узнали от ее подруг и через социальные сети.

Один из ведущих «Дома-2» Андрей Черкасов отметил, что Либерж действительно была одинока. А также у нее якобы была пагубная привычка — страсть к алкоголю.

Парапсихолог и знакомая знаменитости Джулия Лу также высказалась об этой трагедии.

«Мне сегодня позвонила Надя Ермакова, сказала, что вскрытие показало, что у нее была остановка сердца. Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело. В 36 лет сердце просто так не останавливается», — отметила Лу в беседе KP.RU.

Также не стала молчать и певица Анна Калашникова. По ее словам, с Либерж ей удалось познакомиться давно, когда та была в отношениях с Иваном Барзиковым.

Пара была хорошей, но, к сожалению, рассталась, отметила Калашникова. После их разрыва разошлись и пути подруг, хотя с Иваном Анна все еще поддерживает контакт.

Ситуация со столь поздним обнаружением тела бывшей участницы телестройки осталась непонятной для Калашниковой. По ее словам, это настоящее равнодушие со стороны близких.

«Одиночество — это ужасный удел. Либерж было 36 лет, она так хотела стать мамой. „Мечтаю, Анечка, о близняшках. Но вот от кого рожать? Успею ли?“, — переживала в разговорах со мной Либерж», — написала Калашникова в социальной сети.

Веселая, активная на телеэкране и одинокая, опустошенная в реальной жизни Кпадону не успела осуществить свою мечту.

Версия одной из соседок: причина смерти

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону скончалась из-за туберкулеза. Именно так считает соседка покойной по имени Анастасия. Она рассказала aif.ru, что жила рядом со звездой с 2019 года.

Из дома Кпадону, по ее информации, выходила крайне редко, передвигалась только на такси, так как якобы боялась нападок из-за цвета кожи. Гостей не приглашала, нигде не работала, в основном снимала эфиры в квартире.

Анастасия утверждает, что Либерж имела множество проблем со здоровьем. У звезды «Дома-2», говорит женщина, якобы были панкреатит, диабет, грыжа в гортани и туберкулез.

«Либи, оказывается, давно болела туберкулезом, и, судя по анализам, он уже был в какой-то последней стадии — ее легкие почти полностью разложились. Мы оба были в шоке. После того как вынесли ее тело, забрали все ее вещи, чтобы сжечь, это требования санитарной безопасности», — сказала соседка.

Анастасия отметила, что Кпадону была тотально одиноким человеком. Она боялась спать в темноте, всегда оставляла свет включенным, страдала из-за панических атак, в такие моменты прося помощи и поддержки у соседки.

«Дом-2» она критиковала, но возвращалась туда по настоянию матери — та считала, что дочери лучше быть на людях, хоть с кем-то общаться, рассказывает соседка. Бесконечные страхи, утверждает женщина, Либерж заливала спиртным и очень много курила.

Что на самом деле происходило с Либерж?

Та же соседка рассказала СМИ, что изначально со звездой «Дома-2» мало кто ладил: просто ее не знали и не узнавали.

«Когда в 2019 году Либерж заселилась в соседнюю со мной квартиру, я и понятия не имела, что она звезда „Дома-2“. Просто обычная арендаторша, уже третья по счету», — заметила Анастасия.

Она призналась, что сперва со знаменитостью у нее возник конфликт — Кпадону любила громко слушать музыку. Соседке даже пришлось вызвать полицию, после чего блогер начала использовать наушники, причем круглосуточно.

Как вспоминает Анастасия, первое время после заселения звезда реалити-шоу предпочитала передвигаться только на такси — даже в магазин. Пешком ходить Либерж боялась из-за прохожих, которые могли оскорбить ее из-за цвета кожи.

Гости посещали знаменитость редко. Она также нигде не работала, в основном лишь снимала эфиры из дома.

«Какие-то деньги ей приносило блогерство. Она сидела в четырех стенах, хотя я звала ее прогуляться на речку или в лес. Говорила, что „это слишком далеко“, хотя идти туда 15 минут», — вспомнила Анастасия.

Позже они стали общаться ближе. Тогда-то соседка Кладону узнала, что женщина невероятно одинока и замкнута.

Свой последний пост на странице в социальной сети блогер опубликовала 14 февраля — знаменитость выложила видео из такси, рассказав, что едет на операцию по удалению опухоли легкого. Как оказалось позже, героиня «Дома-2» отказалась от хирургического вмешательства и отправилась домой.

Пропажу Кладону никто не обнаружил. Неладное заподозрили соседи, когда почувствовали неприятный запах из квартиры.

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