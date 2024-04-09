В Швейцарии назвали условие для отказа страны от нейтралитета

Глава Швейцарии Амхерд: страна откажется от нейтралитета при нападении на нее

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В каком случае властям придется пересмотреть свою политику?

В случае нападения на Швейцарию страна откажется от нейтрального статуса. Об этом заявила президент страны Виола Амхерд.

«Если будет совершено нападение, то ситуация изменится и нейтралитет перестанет действовать», — сказала она на пресс-конференции после переговоров с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

Издание Der Standard также привело ее слова о том, что при таком развитии событий Швейцария готова обороняться со своими партнерами.

Ранее 5-tv.ru писал, что железнодорожный состав с военной техникой армии Франции проследовал в Боснию и Герцеговину через территорию Швейцарии, обладающей нейтральным статусом. Отмечается, что «машины» предназначены для Сил стратегического резерва (SRF), которые с апреля будут оказывать поддержку миссии Европейского союза EUFOR Althea в БиГ.