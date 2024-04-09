В США заявили об отсутствии доказательств геноцида со стороны Израиля в Газе

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

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Что сказал глава Пентагона?

У США нет данных, свидетельствующих о том, что Израиль совершает в секторе Газа геноцид. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«У нас нет доказательств подобного», — сказал министр в ходе слушаний комитета американского Сената по делам вооруженных сил.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам и школам в анклаве, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по ситуации в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС.