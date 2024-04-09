Более 800 человек получили выплаты в Оренбургской области из-за паводка

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Всего на материальную помощь подали более 15 тысяч заявлений.

По данным правительства Оренбургской области, свыше 800 пострадавших от наводнений жителей уже получили материальную помощь. В общей сложности было подано более 15,2 тысячи заявлений на получение такой помощи.

«Всего на сегодня подано 15252 заявления: 10753 — на единовременную материальную помощь и 4499 заявлений на финансовую помощь при утрате имущества», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По словам министра социального развития Оренбургской области Елены Сладковой, решения о назначении выплат были приняты по 1135 заявлениям. На данный момент деньги уже зачислены на счета 802 человек, добавила она.

Глава региона Денис Паслер отметил важность увеличения выплат для пострадавших от наводнения, так как они нуждаются в этой поддержке. Губернатор призвал региональное министерство социального развития следить за этим вопросом особо тщательно.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минстроя России Ирек Файзуллин вылетел в затопленную Оренбургскую область.