Фото: Reuters / Andrew Kelly

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Заокеанские «партнеры» киевского режима, несмотря на перебои, продолжают говорить о необходимости военной поддержки Незалежной.

Россия запросила на 12 апреля заседание Совета безопасности ООН по поставкам западного оружия киевскому режиму. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

«На 10:00 по Нью-Йорку четверга, 11 апреля, западники запросили свое трациционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10.00 по Нью-Йорку 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — написал дипломат в своем в Telegram-канале.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Рафаэль Гросси выступит в Совбезе ООН после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС.