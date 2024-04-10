«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас

Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

Марина Юдашкина посетила три страны за месяц.

Вдова дизайнера Валентина Юдашкина Марина показала фотографии из Таиланда, где она на роскошной вилле с бассейном проводит отдых. Снимки публикует сайт 7Дней.ru.

Как пишет издание, еще месяц назад Марина Юдашкина отправилась на встречу с внуками в Дубай, откуда вместе с семилетним Анатолием, пятилетним Аркадием и двухлетней Агатой полетела в Испанию. Там прошли соревнования по футболу, в которых участвовал старший внук покойного дизайнера.

После изнурительной игры, вся семья отправилась успокаивать нервы на тропические побережья Таиланда. Фотографии откуда и появились в соцсетях 65-летней вдовы.

«После Барселоны, где так волновались и переживали за команду Толи — это просто рай!» — делится восторгом Марина, для которой эта поездка стала первым визитом в эту экзотическую страну.

Почему Юдашкина не успели спасти?

Смерть модельера Валентина Юдашкина стала большим удивлением и шоком для фанатов российской моды. Особенно учитывая то, за пару дней до него ушел из жизни его коллега Вячеслав Зайцев.

Юдашкин никогда не скрывал, что болен раком, но в последние годы казалось, что болезнь отступила. Валентин продолжал выпускать коллекции одежды, путешествовал и ходил на мероприятия. Газета KP.RU обратила внимание на то что модельер похудел и носил парик. Но при этом он не был лежачим больным.

Поклонники модельера не понимают, как рак так быстро поразил организм Юдашкина. Ведь все вроде бы было нормально, на публике кутюрье появлялся редко, но выглядел бодро.

Но онкологи часто сталкиваются с такими ситуациями. Врач Игорь Долгополов рассказал подробнее про заболевание Юдашкина.

«Последние 20 лет медицина научилась если не излечивать рак, то по крайней мере, продлевать жизнь пациентов и обеспечивать ее высокое качество. Люди живут с раком и по 15 лет: в этом уже нет ничего удивительного. Современные методы лечения позволяют затормаживать развитие опухоли, убирают боль, воспаление. Если нельзя вылечить, это не значит, что нельзя помочь», — отмечал Игорь Долгополов.

Врач рассказал, что есть множество методов борьбы с онкологией. Но за каждый выбранный способ придется когда-нибудь расплатиться. Игорь Долгополов согласен с тем, что скорее всего рак повлиял на смерть Юдашкина, но есть большая вероятность, что он это сделал не напрямую, а косвенно.

В результате лечения у модельера могли повредиться органы, ткани, сосуды и еще множество частей организма. В СМИ предполагали, что виновник смерти — рак, но возможно, это могли быть давние увечья, полученные во время терапии.

Что Валентин Юдашкин оставил после себя

Модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года, однако родственники, близкие друзья и просто поклонники творчества великого кутюрье до сих пор вспоминают его достижения и показы. В последний раз он выходил на подиум 26 июня 2022 года.

В тот день на Парящем мосту в парке Зарядье своим показом Юдашкин закрывал Московскую неделю моды. Оценить коллекцию и выразить ему слова поддержки тогда пришли многие российские звезды, среди которых были Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Олег Газманов, Таисия Повалий и Валерия.

Коллекция роскошных платьев авторства маэстро была отделана камнями и аппликациями. Юдашкин тогда признался, что в России это останется модным на все времена, с чем согласилась и его супруга Марина Юдашкина.

«Белое, черное, пайетки, золото — все это остается в тренде», — прокомментировала она коллекцию haute couture.

Этот показ и то, как он определил тренды, как раз и можно считать своеобразным духовным завещанием Юдашкина всем модникам и модницам страны. Он как никто другой хорошо понимал русскую душу, зная, что действительно требуется отечественным любителям моды.

История любви Юдашкиных

Пара встретилась в 1987-м. Юдашкину тогда было 24, его будущей жене –29. Валентин сделал предложение Марине уже после трех свиданий. Через десять дней они пошли в ЗАГС.

По словам Марины Владимировны, они познакомились в Центральном проектно-конструкторском бюро по макияжу и парикмахерскому искусству, где они оба трудились. Поначалу общались просто как коллеги.

«А потом как-то вышло: три дня встречались, и Валя сделал мне предложение. Я сразу согласилась. Минуту, наверное, думала. И то лишь потому, что меня это предложение застало врасплох… В октябре подали заявление, в январе сыграли свадьбу…» — делилась она при жизни мужа.

На вопрос о том, как ухаживал за ней художник-модельер, она в том интервью сообщила, что подарки, приятные слова, длительные ухаживания не столь важны для брака. Также она добавила, что в их случае «ухаживаться»-то некогда было, так как беспрерывно работали.

«С утра до вечера готовились к конкурсу в Чехословакии, возвращались часов в десять. Валентин ехал к себе домой, я — к себе. Утром снова встречались на работе, общались», — объясняла Марина Юдашкина столь быстрое вступление в брак.

Самый дорогой подарок от Юдашкина

Супруга заслуженного деятеля искусств России шутила, что не может припомнить, говорил ли ей когда-нибудь Валентин комплименты и преподносил ли подарки. Однако, самым главным подарком она считает рождение ребенка. В 1990 году на свет появилась дочь Юдашкиных Галина.

Секрет крепкой семьи

Для супругов измены считались неприемлемыми и ненужными, как и разлуки — на долгое время они никогда не расставались, предпочитая вместе заниматься как делами, так и досугом.

«Я уверена в своем муже. И в себе. А для чего мне любовник? Хочешь любовника — ну разведись и имей любовника. Зачем тогда жить, мучиться?! Любовника заводят, когда дома плохо. И мужчина любовницу заводит или потому, что он по натуре бабник, есть такой сорт людей, или потому, что ему дома плохо. Третьего не дано», — высказывалась Марина Юдашкина.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Юдашкина продала квартиру модельера в Нью-Йорке.