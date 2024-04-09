В разводе отказано: мог ли несчастный брак привести к гибели Кунгурова

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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И почему развалился первый союз звезды?

О смерти оперного певца Евгения Кунгурова стало известно 8 апреля. Поклонники надеялись на опровержение, но близкие подтвердили факт ухода звезды из жизни.

По предварительным данным, это было самоубийство, а сам певец в последнее время наблюдался у психиатра. Незадолго до трагедии жена исполнителя получила от него тревожное по содержанию сообщение.

Он предупредил супругу о своих намерениях и отметил, что его тело будет в ванной. Это встревожило ее, но из-за невозможности оперативно приехать в Москву жена Кунгурова отправила в квартиру спасателей и психолога.

Известно, что Кунгуров и Ирина Меледина последнее время жили не вместе, но поддерживали связь. У супругов были разногласия, однако жена все равно беспокоилась за мужа.

На данный момент еще предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. Семья певца, тем временем, готовится к похоронам.

Практически сразу после всего произошедшего стало появляться больше информации о личной жизни артиста. Так, стало известно, что в мае 2023 года Ирина обращалась в суд с иском о расторжении брака, однако его вернули из-за того, что документ был подан не по месту постоянной регистрации певца.

После этого никаких других заявлений не подавалось. Ирина была второй законной женой Кунгурова, первой стала Наталья Троицкая, с которой он познакомился в консерватории.

Финансовое положение супругов тогда было довольно плохим, поэтому они очень много работали. После шоу «Голос» и «Один в один», в которых участвовал Кунгуров, ситуация особо не улучшилась.

«Под конец шоу „Один в один“ ситуация была настолько плачевная, что я выгребал мелочь из копилки Кирилла, чтобы добраться до „Мосфильма“, хотя в метро меня уже узнавали. Благо на шоу нас хотя бы кормили», — вспоминал он.

К счастью, потом артиста все же настигла слава, он стал востребованным артистом с большими гонорарами. В итоге, как считается, Кунгурова настигла так называемая «звездная болезнь».

Ходили слухили, что артист пристрастился к спиртному — и даже якобы мог быть неверным по отношению к первой жене. Счастья им в итоге построить не удалось, в браке родились сын и дочка, а потом Кунгуров встретил Меледину.