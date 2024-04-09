СВР РФ: в тюрьмах США вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Из-за проблем украинских боевиков на фронте и одновременного нежелания тратить очередные миллиарды власти Штатов нашли новый способ поддержки киевского режима.

Частные военные компании США занимаются вербовкой представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки на Украину. По данным Службы внешней разведки России, вербовка происходит в американских тюрьмах и при участии властей.

Таким образом США намерены переломить ситуацию на фронте, которая складывается, мягко говоря, не в пользу ВСУ. При этом договариваться приходиться не только с заключенными, но и с наркобаронами, без воли которых сама по себе кампания невозможна.

«В этих целях американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-бюро СВР РФ.

Среди условий, которые обещают потенциальным боевикам — освобождение от наказания и амнистия. Правда, по информации российской разведки, власти США надеются, что те просто не вернутся с Украины.

Первая партия такого «пополнения» может вступить в ряды ВСУ уже летом этого года.

«Если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то программа набора живодеров будет продолжена и даже расширена за счет преступников из других стран, в которых отмечена сложная криминогенная ситуация», — отмечают в СВР РФ.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николай Патрушев сказал о влиянии идеологий Запада на Украину.