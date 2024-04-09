Подполье сообщило об ударе ВС РФ по Харьковскому авиаремонтному заводу

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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На предприятии боевики производили беспилотники.

Военно-космические силы России нанесли удары с применением авиационных бомб «ФАБ» по Харьковскому авиаремонтному заводу. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Харькова.

«Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба „ФАБа“ уютно устроились на территории Харьковского авиаремонтного завода», — цитирует Лебедева РИА Новости.

По его словам, на территории завода было налажено производство беспилотников и оборудованы складские помещения.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал со ссылкой на подполье о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове.