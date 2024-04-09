Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Государство, обладающее нейтральным статусом, перестало быть таковым?

Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, хотя Москва и так не собиралась принимать участие в мероприятии. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.

«Швейцарская сторона не направляла России приглашения на конференцию. В то же время наша позиция хороша известна. Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет», — подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости.

Швейцария намерена провести международный саммит по украинскому вопросу в июне 2024 года. Ожидается, что на встречу приедут представители более 80 стран, но точное число участников пока неизвестно.

На саммите планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским и содержание которой уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования к России неприемлемыми.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что состав с военной техникой Франции проследовал по территории Швейцарии.