«У меня самого было в его возрасте»: Пригожин отреагировал на смерть Евгения Кунгурова
Иосиф Пригожин: Кунгуров мог покончить с жизнью из-за панических атак
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Что же стало причиной трагедии?
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил свои соболезнования в связи с новостями о смерти оперного певца Евгения Кунгурова. По его словам, он был лично знаком с покойным. Как сообщает сайт NEWS.ru, Пригожин предполагает, что причиной смерти вокалиста могли стать панические атаки.
«Даже не знаю, что сказать. Кроме того, что такой возраст, очень жаль. Мы общались с ним на концертах, когда удавалось встретиться, но мы уже давно не виделись. У меня самого были панические атаки в его возрасте», — прокомментировал трагедию продюсер.
Тело участника одного из популярных вокальных проектов было найдено на Зоологической улице в Москве. Предварительно, тот решился на самоубийство, а причиной мог стать затянувшийся бракоразводный процесс.
По некоторой информации, в последнее время певец наблюдался у психиатра, а непосредственно перед смертью отправил супруге странное сообщение.
«Найдешь меня мертвым», — написал он.
Пока ни одна из версий официально не подтверждена. Комментариев от вдовы не поступало.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отец Кунгурова отреагировал на сообщения о самоубийстве сына.