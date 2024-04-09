Центробанк посоветовал финорганизациям простить долги пострадавших от наводнений

Фото: Егор Алеев / ТАСС

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Речь идет о кредитных каникулах и других инструментах, которые призваны облегчить и без того непростую ситуацию для заемщиков.

Центробанк России рекомендовал финансовым организациям способствовать в предоставлении кредитных каникул гражданам, пострадавшим от наводнений. Об этом говорится на сайте регулятора.

Сейчас право на отсрочку погашения кредита имеют право клиенты, которые должны банку, в зависимости от вида займа, от 150 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Однако в указанном случае ЦБ РФ посоветовал кредиторам учесть особенные условия и, во-первых, упросить процедуру оформления каникул, во-вторых, рассмотреть варианты вплоть до прощения долга.

«Компаниям предложено самостоятельно запросить необходимые подтверждающие документы в профильных ведомствах, а также учитывать информацию, которая у них уже есть в наличии. Например, сведения о месте регистрации или фактического проживания человека», — говорится в сообщении Центробанка.

Кроме того, банкам рекомендуется реструктурировать договоры клиентов в рамках собственных программ и отказаться от взыскания на заложенное имущество.

В России из-за паводка в зоне затопления оказались населенные пункты Оренбургской, Тюменской и Курганской областей. Больше всего пострадал Орск, где с разницей в несколько дней произошли несколько прорывов дамбы.

Местные жители из зоны затопления эвакуированы, на месте ведется ликвидация последствий. Действия спасателей координирует лично глава МЧС России Александр Куренков.

Также жителям этих регионов советуют использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Альфа-Групп» выделит миллиард рублей пострадавшим от паводков в Оренбуржье.