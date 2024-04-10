Выходит замуж? Звезда «Великолепного века» Узерли примерила дорогущее свадебное

Фото: www.globallookpress.com / Steffens

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В сети появилось фото рыжеволосой знаменитости в платье стоимостью больше полумиллиона рублей.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу «Великолепный век», появилась в шикарном белоснежном свадебном платье за 680 тысяч рублей. Новое фото звезды в сети привлекло внимание многих поклонников. Многие задумались, неужели актриса выходит замуж. Но это была лишь фотосессия для международного бренда, обращает внимание Hello! и публикует нежные кадры.

«Как я себя чувствовала в самом удивительном свадебном платье в мире? Нет слов…» — призналась Мерьем в своем блоге.

Артистка регулярно сотрудничает с разными брендами и не боится примерять на себя интересные образы. Длинное шелковое платье было украшено уникальным тюлем, усыпанным жемчугом. Многие сравнили ее образ с героиней, которую она играла столько лет — Хюррем Султан.

У 40-летней актрисы есть дочь Лара от турецкого бизнесмена Джана Атеша и дочь Лили от американского бизнесмена, имя которого хранится в строжайшей тайне. Однако известно, что и с ним знаменитость рассталась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Хюррем из «Великолепного века» устроила дочери праздник в стиле мультика из России.