Московских водителей предупредили о новых штрафах
В Москве водителям придут новые штрафы с комплексов фотовидеофиксации
Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru
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Так, за стоянку больше пяти минут без аварийной ситуации придется заплатить 2,5 тысячи рублей.
В Москве водителям придут новые штрафы с комплексов фотовидеофиксации. Камеры теперь следят за машинами на направляющих островках.
Так, за стоянку больше пяти минут без аварийной ситуации в Москве и Петербурге придется заплатить 2,5 тысячи рублей. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов почитал правила.
Выявлять нарушителей теперь помогут камеры видеонаблюдения. На набережной в Лефортово первая — и пока единственная — в Москве.
Установили ее после жалоб автомобилистов. Водители уже начали получать штрафы.
«Эти острова никогда не бывают пустыми, более того, они переполнены. И они выходят за пределы самого острова. И иногда бывает, что остается — половина редко когда — ну вот часть только проезжей части, чтобы проехать», — говорит водитель Константин.
«Там очень обзору мешает! Очень мешает обзору, там лучше не парковаться, они мешают», — делится автомобилист Александр.
Понятие «направляющий островок» в правилах дорожного движения появилось в марте прошлого года. Хотя такие дорожные элементы на магистралях есть уже давно.
Они нужны для разделения и слияния транспортных потоков. По новым правилам, стоять на них можно не больше пяти минут.
Эксперты говорят, что этого мало. Иногда водители используют такие островки, чтобы устранить неисправность в автомобиле — например, подкачать колесо.
«Потом просто надо будет оспаривать штраф. Потому что машина у него действительно получила повреждение и не может ехать дальше. То есть спущенное колесо надо устранить», — объясняет замдиректора Центра транспортного образования Вячеслав Максимычев.
В Центре организации дорожного движения Москвы заявили, что каждая запись проходит многоэтапную проверку. Видео передают в ГИБДД, где инспекторы выясняют, почему машина остановилась на островке и решают — выписывать ли штраф. Если это будет фотофиксация, то несколько снимков будут сделаны через небольшие интервалы, чтобы подтвердить факт стоянки.
«Камера фиксирует факт остановки транспортного средства на островке и дает водителю пять минут. После этого формируется постановление по ч. 5 ст. 12.19 КоАП (штраф в Москве 2,5 тысячи рублей)», — говорит руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Денис Климов.
Статья, по которой наказывают нарушителей, предусматривает штрафы в городах федерального значения. Наказывают рублем и в Санкт-Петербурге — правда, пока без применения камер видеонаблюдения.