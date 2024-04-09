«Альфа-Групп» выделит миллиард рублей пострадавшим от паводков в Оренбуржье

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Компании уже предоставили гражданам кредитные каникулы и помогли с продуктами.

Компании «Альфа-Групп» готовы выделить один миллиард рублей для жителей Оренбургской области, которые пострадали от паводков после прорыва дамбы. С этим предложением к топ-менеджменту группы компаний обратились ее основатели. Руководство «Альфа-Групп» поддержало его. Об этом сообщила 5-tv.ru пресс-служба консорциума.

«Для нас — основателей „Альфа-Групп“ — нет ни малейших сомнений в том, что мы правильно сделали, обратившись с этой инициативой к руководству бизнесов группы именно сейчас, когда происходит стихийное бедствие в одном из ключевых регионов, где работают все наши компании. В такие моменты бизнес должен проявлять особую ответственность», — подчеркнул один из основателей и основных акционеров Андрей Косогов.

В релизе отмечается, что фирмы «Альфа-Групп» оказали и другую помощь пострадавшим от затоплений. Так, «Альфа-Банк» предоставил жителям Орска кредитные каникулы, X5 помог им с продуктами и в несколько раз увеличил поставки в регион питьевой воды.

Еще группа компаний вместе решают возникающие проблемы с водоканалом. В рамках плана помощи из Омска в зону ЧС в Оренбургской области была направлена дополнительная современная автолаборатория, занимающаяся анализом качества воды по более чем 160 критериям.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.

Вопрос с паводками в регионах России остается в центре внимания президента Владимира Путина. Он уже обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области, а также поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Путин также поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле прокомментировали видео общения главы Оренбуржья с гражданами. Накануне Денис Паслер встретился с инициативной группой местных жителей, чьи дома оказались в зоне затопления.